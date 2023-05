Homem fica ferido ao cair com parapente em fiação e cidade fica sem energia

Segundo o delegado José Luis Junqueira, o morador sobrevoava sozinho com o equipamento e, ao tentar pousar em uma área rural da cidade, caiu sobre a fiação.

A vítima foi socorrida com fraturas na costela e lombar e encaminhada à Santa Casa de Osvaldo Cruz. O hospital informou que o paciente foi transferido para o Hospital das Clínicas de Marília.

Após alta médica, conforme o delegado, a vítima será chamada para dar esclarecimentos sobre as circunstâncias da queda.

“Por segurança, os sistemas de proteção atuaram de forma automática e imediata, desligando a rede de energia elétrica, às 17h22. Executadas as manobras no sistema elétrico, a energia foi restabelecida em um minuto para cerca de 40% dos clientes afetado”, comunicou a empresa.

Em nota, a Energisa Sul-Sudeste informou que equipes técnicas foram deslocadas para inspecionar a rede elétrica e identificar as causas da falta de energia que afetou moradores de Parapuã na tarde de sábado.

Ainda segundo a concessionária, equipes realizaram inspeção no local e identificaram que a causa foi o toque acidental do parapente na rede elétrica. A energia foi normalizada com segurança, para os demais clientes às 18h06.