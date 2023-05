Motorista é preso após tombar com carga de açúcar furtada em rodovia de Ribeirão Preto, SP

De acordo com o segundo tenente Lucas Aguiar, as condições do caminhão chamaram a atenção dos policiais durante as diligências no local do acidente.

Diante da suspeita, o policial acionou o Centro de Operações da Polícia Militar e verificou que existia uma ocorrência de furto de carga registrada neste domingo com um veículo com as mesmas características.

De acordo com o tenente Aguiar, os policiais foram até a UPA da Vila Virgínia, onde o suspeito confessou o crime. Ele informou aos policiais que pegou a carga no Jardim Aeroporto e que o destino era Pradópolis (SP).