OSVALDO CRUZ: Prefeito vai receber mais de R$ 21 mil e vereador R$ 6.500 a partir de 2025

A Câmara de Osvaldo Cruz fixou os salários do prefeito, vice, vereador, presidente da Câmara e secretários municipais para a próxima legislatura – sendo entre 2025 a 2028.

Desta forma, a Câmara Municipal elevou o salário do prefeito em quase R$ 5 mil a partir de janeiro de 2025, fixando em R$ 21.450,00 o subsídio mensal do Chefe do Executivo.

O Projeto de Lei nº 30/2023 também reajustou o salário do vice-prefeito, que passa dos atuais R$ 5.055,72 para R$ 9.295,00.

Já os secretários municipais de Osvaldo Cruz vão passar dos atuais R$ 4.687,79 para R$ 8.450,00 a partir de 1º de janeiro de 2025.

A Câmara Municipal de Osvaldo Cruz aprovou, também aumento de salário para os próximos vereadores e presidente do Legislativo. Em comparação ao atual vencimento, o novo salário terá acréscimo de R$ 2.287,40 a partir de janeiro de 2025.

O Projeto de Resolução Legislativa nº 01/2023, aprovado em 24 de abril, fixou em R$ 6.500,00 o valor do salário de vereador na legislatura 2025/2028. Atualmente, o salário de cada vereador é de R$ 4.212,60/mês.

O mesmo Projeto de Resolução Legislativa também estipula o novo salário do presidente da Câmara, que passa de R$ 5.055,35 para R$ 8.450,00 – aumento de R$ 3.394,65.