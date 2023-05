Partido Republicanos de Lucélia tem nova executiva e realiza primeira reunião

Na tarde de quarta-feira (17), houve a primeira reunião do grupo de base do partido Republicanos (10), da cidade de Lucélia.

O partido Republicanos ganhou maior visibilidade na última eleição com o governador eleito do Estado de São Paulo, Tárcisio de Freitas e também com a expressiva votação regional pelo candidato a Deputado Federal de Presidente Prudente, Guilherme Piai.

A nova composição da executiva municipal do partido Republicanos em Lucélia tem como presidente Marcos Vicente Lima, George Yasuo Hashimoto (Vice-Presidente); Angela Maria Kiyo Iura Prado (Tesoureira) e Aline Muniz Freitas (Secretaria).

Os membros da nova executiva municipal estiveram presentes na reunião que ainda conta com Hélio Marane (Líder de bancada), que não pode estar presente no dia da reunião por motivos pessoais.

Na reunião foram discutidas as diretrizes para a próxima eleição municipal, no município de Lucélia onde o partido pretende participar ativamente.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o presidente do Republicanos Marcos Lima ressaltou que o partido com a oficialização da nova executiva municipal, passa a montagem e fortalecimento da legenda em Lucélia, como também irá buscar trazer recursos e benefícios para a população luceliense junto ao Governo do Estado.

Marcos Lima ressaltou ainda a liderança regional do Republicanos através de Guilherme Piai que a convite do governador Tarcísio de Freitas é o diretor executivo do Itesp órgão ligado a secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.