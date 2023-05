SP-CAP: Sorteio deste domingo contemplou diversos moradores da região

O SP CAP deste domingo, 21 de maio, sorteou as dezenas do 1º prêmio, 2º prêmio e 3º prêmio que era 01 Honda CG no valor de R$ 17 mil. Já no 4º prêmio foi sorteado 01 Corolla Cross Zero Km + R$ 10 mil, além de 50 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 1.000,00.

O Corolla Cross saiu para dois ganhadores um de Presidente Prudente outro do Rio de Janeiro, que comprou sua cartela em Dracena. No Giro da Sorte de R$ 1.000,00 contemplou diversos moradores da região da Nova Alta Paulista.

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.

Veja abaixo o resultado divulgado do SP CAP desta edição Nº 046:

1º) PRÊMIO – 01 MOTO HONDA CG NO VALOR DE R$ 17 MIL

156.119 PEDRO VENÂNCIO DE PAULA – BIRIGUI

2º) PRÊMIO – 01 MOTO HONDA CG NO VALOR DE R$ 17 MIL

160.636 – JOSÉ CARLOS CORREA – BASTOS

336.551 – Paulo Henrique Cavalcante Ferrari – PRESIDENTE PRUDENTE

3º) PRÊMIO – 01 MOTO HONDA CG NO VALOR DE R$ 17 MIL

037.644 – LETICIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES – PRESIDENTE PRUDENTE

4º) PRÊMIO – COROLLA CROSS + R$ 10 MIL

277.811 – JOÃO PAULO ROSSELI FARIA – PRESIDENTE PRUDENTE

199.170 – LEANDRO LESSA DA COSTA – JACARÉPAGUÁ RIO DE JANEIRO

Giro da sorte – 50 Prêmios de R$ 1.000,00

01º) 345.427 – DALVA FERNANDES DE OLIVEIRA – BIRIGUI

02º) 163.584 – ANDERSON BONIFACIO CAMARGO – ANDRADINA

03º) 320.311 – Fabiana de Brito Vicente – PENAPOLIS

04º) 178.735 – GILBERTO SANTOS DE ARAUJO – PRESIDENTE PRUDENTE

05º) 280.291 – GLAUCIA PEREIRA F. – GUARARAPES

06º) 283.046 – ILDEFONSO GOMES – PENÁPOLIS

07º) 139.139 – ALEX ALVES DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE

08º) 254.583 – GENIVAL B. NASCIMENTO – PRESIDENTE EPITÁCIO

09º) 164.883 – HELIO DELATIM – SANTO ANASTÁCIO

10º) 089.692 – SARAH ALVES SILVA – FLÓRIDA PAULISTA

11º) 333.653 – FLAVIA BERNARDES TAMAIO – PRESIDENTE PRUDENTE

12º) 157.405 – MAURICIO RODRIGUES – REGENTE FEIJÓ

13º) 253.608 – ALEXANDRO RICARDO MOREIRA – ARAÇATUBA

14º) 159.631 – ISMAR MENANI – DRACENA

15º) 220.242 – KALEU VANDERLEI J.R – GUARAÇAÍ

16º) 154.012 – MANOEL SANTANA DA SILVA – MIRANTE DO PARANAPANEMA

17º) 102.705 – CARMEM MARQUES DOS SANTOS – TUPI PAULISTA

18º) 041.501 – ALVADI JORGE ALVES DA SILVA – ROSANA

19º) 226.473 – ROSIMEIRE V. DOS SANTOS – PENÁPOLIS

20º) 219.563 – ROMÁRIO SILVA GUIMARÃES – PRESIDENTE EPITÁCIO

21º) 035.237 – WILSON CARLOS MARTINS – PRESIDENTE PRUDENTE

22º0 253.454 – NILZA S. DE SOUZA – PRESIDENTE VENCESLAU

23º) 341.230 – FLAVIANE AP. P. T. RAMOS – PRESIDENTE VENCESLAU

24º) 202.791 – SEBASTIÃO LUIS DE SOUZA – SANDOVALINA

25º) 249.918 – NELSON SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE

26º) 075.232 – AUGUSTO CESAR M. – PRESIDENTE PRUDENTE

27º) 218.910 – MARIA AP. PEREIRA DOS SANTOS – NARANDIBA

28º) 253.077 – FERANDO DE O. GOMES – PRESIDENTE VENCESLAU

29º) 265.028 – ROSENI DA CRUZ – RINÓPOLIS

30º) 354.679 – EVANGELISTA DE SOUZA BARBOSA – REGENTE FEIJO

31º) 321.789 – DARA MARIOTTI CARDOSO – OSVALDO CRUZ

32º) 227.012 – PAULO CESAR RABELO P. – GUARARAPES

33º) 206.564 – LAIR GUIDE – PENÁPOLIS

34º) 351.040 – VILMA STRAIOTTO PIATO – TUPI PAULISTA

35º) 284.192 – CARLOS MIRALDO DE S. CRUZ – PRESIDENTE PRUDENTE

36º) 105.615 – DANIEL HENRIQUE CAETANO – IEPÊ

37º) 002.763 – JOSE HENRIQUE DE L. FILHO – PRESIDENTE BERNARDES

38º) 284.801 – CARLOS R. DE S. RODRIGUES – PRESIDENTE PRUDENTE

39º) 058.656 – SUELI BONILHA MARIM – BIRIGUI

40º) 318.867 – MARCIO FERNANDO SILVA MONTESSO – LUCELIA

41º) 106.563 – LUIZ ANTONIO DE SOUZA – ADAMANTINA

42º) 169.284 – THIAGO JR SARAIVA COELHO – PRESIDENTE PRUDENTE

43º) 129.506 – TATIANE V. MENDES CANIOLATO – BILAC

44º) 262.655 – EDSON MIGUEL – BIRIGUI

45º) 160.596 – SILVIO APARECIDO DA SILVA – ARAÇATUBA

46º) 316.286 – HIGOR JACOMELI CHIROLLI – MARTINOPOLIS

47º) 156.126 – VALDECI ALVES DE OLIVEIRA – BIRIGUI

48º) 284.028 – TADASHI FUKUMOTO – PRESIDENTE PRUDENTE

49º) 003.794 – SOLANGE PEREIRA SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE

50º) 046.194 – ROSANGELA AP. R. ALVES – PRESIDENTE EPITÁCIO