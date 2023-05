Carro colide na traseira de bitrem na rodovia Washington Luís

Um acidente de trânsito envolveu uma carreta bitrem e um carro na tarde desta terça-feira, 23, no km 219 da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior-capital, em São Carlos.

No local ocorrem obras de recapeamento em uma das faixas e segundo apurado, o trânsito estaria lento. O caminhoneiro que dirigia o bitrem freou. Já o motorista do Jeep não conseguiu parar a tempo o carro e colidiu na traseira do caminhão.

Mesmo com ferimentos nas duas mãos, o motorista negou socorro que seria feito pela unidade resgate da concessionária que administra a rodovia.