Centro Universitário realiza diversos atendimentos em ação social na Cocipa

O Centro Universitário de Adamantina, através da Pró-Reitoria de Extensão (ProEXT), promoveu mais uma edição da ação social, desta vez na Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista (Cocipa).

A iniciativa aconteceu no último sábado, 20, das 8h às 10h30, com atendimentos gratuitos à população.

A ação contou com a participação de alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Psicologia, Pedagogia, Farmácia, Estética, Biomedicina, Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Ciência da Computação, TADS, Direito e Nutrição.

Esta edição foi repleta de novidades, como elaboração da declaração do imposto de renda da pessoa física, além de orientações para a população, promovidas pelo curso de Ciências Contábeis.

Outro destaque foram as orientações sobre os direitos do consumidor, promovidas pelo curso de Direito.

Além disso, foram oferecidos serviços de teste de glicemia, arteterapia (pulseiras de macramê), pintura facial em crianças, teste de colesterol, esfoliação, aplicação de máscara e hidratação facial, aferição da pressão arterial, ausculta cardíaca e pulmonar, orientações sobre saúde e higiene bucal, diagnóstico bucal, triagem e encaminhamento, exercícios para dor na coluna, orientações de segurança para logar em redes sociais e e-mails, ajuda na instalação de aplicativos de segurança, orientação do guia alimentar para a população brasileira, orientações jurídicas, entre outras.

“Nesta edição, prestigiamos os clientes da Cocipa que foram fazer suas compras e puderam unir o útil ao agradável, recebendo orientações de saúde, bem-estar, direitos do consumidor, imposto de renda e muito mais. Hoje, a vida anda corrida para todos e muitas vezes não temos tempo para fazer um check-up. Neste sentido, as ações sociais do Centro Universitário oferecem essa oportunidade, promovendo testes de glicemia, colesterol, aferição de pressão e diversos outros serviços em prol da população”, ressalta a pró-reitora de Extensão do Centro Universitário, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.