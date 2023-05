FLÓRIDA: Proteção da Infância e Juventude é tema de “roda de conversa” do Judiciário e MP

Realizada na última segunda-feira (15), a roda de conversa de iniciativa do Poder Judiciário de Flórida Paulista, representado pela juíza de direito Dra. Ruth Duarte Menegatti e o Ministério Público – que tem à frente o promotor de Justiça dr. Samuel Camacho Castanheira – foi focado no fortalecimento da rede de proteção da infância e juventude no município.

O evento ocorreu no salão do júri do Fórum e reuniu agentes comunitários de saúde, membros da assistência social, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação e convidados.

A roda de conversa foi coordenada pela psicoeducadora Denise Alves Freire, importante parceira do Poder Judiciário e Ministério Público nas questões socioeducativas e em outras áreas.

“O momento foi bastante oportuno para possibilitarmos novos conhecimentos aos participantes e ainda sanarmos dúvidas frequentes, bem como para ressaltar a importância da união dos poderes constituídos, autoridades e da comunidade e outros segmentos do município quando o assunto é garantir os direitos das crianças e adolescentes”, frisou a Dra. Ruth Duarte Menegatti.

Ainda conforme a magistrada, outros eventos deverão ser realizados ao longo do ano, visando uma proximidade maior entre os envolvidos neste importante processo.