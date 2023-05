IRAPURU: Concluído curso de operador de retroescavadeira e pá carregadeira

Foi concluído o curso de operador de retroescavadeira e pá carregadeira, curso prático e teórico, com duração de uma semana.

As aulas foram realizadas na Casa da Agricultura de Irapuru, através de uma parceria entre o Senar, Sindicato Rural de Junqueirópolis, Prefeitura de Irapuru e Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

O curso foi aplicado por um profissional do Senar e contou com apostilas para as aulas teóricas, máquinas para manuseio na aula prática e ao final do curso todos participantes receberam certificado.

Vale destacar que o curso foi totalmente gratuito, inclusive com refeições, sendo que as vagas de Irapuru foram todas preenchidas.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, através do secretário Seidy Akabane agradece a parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Junqueirópolis.

A administração municipal parabenizou os alunos pelo empenho e interesse no curso, destacando a importância de se profissionalizar nos dias atuais, agradeceu os parceiros dessa empreitada e reiterou o pedido para que Irapuru tenha mais cursos como esse.

O prefeito Mazinho e o presidente da Câmara Heitor Ferreira estiveram presentes na formatura.