Jovem é preso após matar homem a facadas por demonstrar interesse pela irmã de 12 anos

De acordo com o Delegado Edmar Rogério Caparroz, o indivíduo possui cinco irmãos e mora com os avós no distrito de Planalto do Sul. Durante a noite desta segunda-feira, ele contou aos policiais que saiu de uma confraternização na casa de um amigo, mas notou que havia esquecido o carregador do celular ao chegar na residência em que mora.

Ao retornar na casa do amigo, ouviu o homem, de 45 anos, conversando com outra pessoa na calçada do imóvel ao lado sobre “umas meninas”. Por já ter ouvido falar que ele assediava menores de idade para manter relações sexuais, o jovem os abordou. O homem, por sua vez, desconversou e pediu ao rapaz um prato de comida, que disse que ter uma refeição na casa do avô. O indivíduo aceitou acompanhá-lo.

Durante o caminho da residência, o homem teria demonstrado interesse por uma adolescente, tratando-se, por coincidência, da irmã de 12 anos do jovem.