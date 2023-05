Lucélia vence e se reabilita na Copa AMNAP de Futsal

O time de Lucélia (Foto) se reabilitou da goleada sofrida na última quinta-feira (18) em Adamantina, pelos donos da casa por 7 a 3.

A reabilitação do time Luceliense na Copa AMNAP de Futsal, sob o comando do Thiago Capello e auxiliar Bruno Queiroz, foi na vitória por 4 a 3, na segunda-feira (22), no Ginásio de Esportes Walter Cavichioli em Pacaembu, contra Nova Guataporanga.

Os gols foram marcados por Kauã, Elizeu, Caruso e Bino (1 cada).

PRACINHA

A equipe Luceliense, na busca pela sua classificação para próxima fase volta a quadra nesta terça-feira (23), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina, onde joga contra Pracinha.

PACAEMBU

Ainda pela Copa AMNAP de Futsal Categoria Livre, na rodada em Pacaembu, a equipe pacaembuense fez seu dever de casa vencendo de goleada por 6 a 0 Irapuru.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1° Lugar: Dracena 9, Adamantina 7, Nova Guataporanga 6, Lucélia 3 e Pracinha 1.

Grupo- B

1º Lugar: Pacaembu 9, Osvaldo Cruz 8, Junqueirópolis 7, Tupi Paulista 3 e Irapuru 1.