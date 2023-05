IRAPURU: Prefeitura abre inscrições para processo seletivo de estágio remunerado

A Prefeitura Municipal de Irapuru informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado (cadastro reserva).

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, para os seguintes cursos: Pedagogia, Ciências Contábeis, Direito, Administração, Educação Física, Técnologia da Informação (Cursos Semelhantes).

O valor da Bolsa Auxílio corresponderá a: 6h por dia e 30h na semana o valor da bolsa de R$ 651,00 por mês.

São requisitos para inscrição e contratação: a) Idade mínima de 16 anos; b) Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; c) Estar regularmente matriculado no ano letivo de 2023.

A inscrição deverá ser efetuada entre os dias 23/05/2023 até 31/05/2023, na Prefeitura Municipal de Irapuru, no endereço Rua Ângelo Meneguesso, 475, onde o candidato preencherá sua inscrição, buscando a vaga em aberto especifica do seu curso. Caso o estudante tenha alguma dúvida ou dificuldade pode entrar em contato no telefone 18 99657-8522 das 08:30 às 17:30.

A prova objetiva terá duração de 1h30 hora e será realizada no dia 3 de junho 2023 às 9h00horas, na Escola EMEF Pedro Leite Ribeiro, localizada na Rua Rio Branco, 367 – Centro – Irapuru.