JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura inicia construção do parque ecológico do Jardim das Américas

O setor de Obras da Prefeitura de Junqueirópolis está concluindo a terraplanagem e calçamento do novo parque ecológico da cidade no Jardim das Américas.

O local será uma nova área de lazer e esportiva que vai beneficiar os moradores do bairro e adjacências.

De acordo com o prefeito Osmar Pinatto, esta obra é mais uma ação do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), que já providenciou para o bairro a troca das lâmpadas antigas por lâmpadas de led, e agora a construção desse novo parque ecológico, com todos os benefícios que foram proporcionados nos demais espaços entregues na cidade.

De acordo com a placa da obra colocada no local, foi contratada a empresa Mathel que irá fornecer mão de obra, materiais de primeira qualidade e equipamentos necessários para a execução da nova área de lazer e esportiva.

O investimento será no total de R$ 100.966,02 através de convênio com o Governo do Estado por intermédio do Programa São Paulo em parceria com a Prefeitura de Junqueirópolis.