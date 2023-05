Distrito LC 8 do Lions Clube realiza Reunião do Gabinete Distrital

Foto: Lucia Kague – Miguel, Jacqueline, Márcia, Luciana e uma coordenadora do evento.



No último domingo (21), sob coordenação do Lions Clube de Lençóis Paulista, todos os demais clubes do Distrito LC 8 estiveram reunidos naquele município participando da 4ª Reunião do Gabinete Distrital.

A reunião presidida pela governadora distrital Márcia Cristina Gonçalves, do Lions Clube de Tupa, foi muito concorrida e teve como orador oficial Wadir Lacerda do Lions Clube de Cuiabá.

Na ocasião foram apresentados e discutidos diversos assuntos de interesses do movimento leonístico, em vista de que as realidades de cada um podem apresentar diferenças, já que a área do Distrito atinge clubes das regiões Noroeste e Paulista do estado, incluindo ainda municípios do Mato Grosso do Sul.

Durante a reunião, foram realizadas eleições para os próximos titulares da governadoria do Distrito LC 8, quando se oficializou os nomes de Luciana Yokoyama, do Lions Clube de Araçatuba como governador, Jacqueline Milles, do Lions Clube de Bauru, primeira vice governadora e, Miguel Locatelli do Lions Clube de Chapadão do Sul, como segundo vice-governador.