LUCÉLIA: Semeadoras do Agro e SEBRAE-SP promovem o encontro “Mulheres, descubram-se no Campo”

Adriana Menezes, diretora da Federação e coordenadora da Comissão Semeadoras do Agro, realizará a palestra “Ações da FAESP em prol das Mulheres do Campo”.

uliana Farah, vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro e vice-presidente do Conselho Feminino Superior da FIESP (CONFEM), falará sobre o tema “Protagonismo Feminino – do Empreendedorismo ao Acesso a Crédito no Campo”.

Selma Luz, consultora de negócios do SEBRAE-SP, realizará a palestra “Descubra-se”.

O evento contará ainda com atendimento e apresentação de serviços pelo Banco do Povo.

AVANÇO DAS LIDERANÇAS FEMININAS NO AGRO

Apesar dos avanços, ainda há grande caminho a percorrer para que as mulheres assumam um lugar de destaque no agro que seja equivalente à sua participação na sociedade brasileira atual. No Brasil, há 5 milhões de propriedades rurais e apenas 19% são chefiadas por mulheres. As Semeadoras do Agro atuam exatamente para conscientizar as mulheres de sua relevância e sua força para terem participação cada vez maior na liderança da produção rural.

O projeto “Mulheres, descubram-se no campo” vem sendo realizado em diversas cidades do Estado de São Paulo. A Comissão Semeadoras do Agro já se destacou em importantes eventos desde a sua criação, em 8 de março do ano passado, Dia Internacional da Mulher. Entre os quais o 1º Fórum Internacional da Virada Feminina (em Dubai), a Agrishow 2022, o 5° Conexidades em Guarujá, o Encontro Nacional do Agro em Brasília e da Feira do Empreendedor 2022, realizada em São Paulo, com um estande próprio, onde mostrou suas diversas atividades para o grande público presente.

Neste ano as Semeadoras já deram início ao ciclo de palestras do segundo módulo que leva o slogan “Mulheres, é tempo de Semear”, nos municípios que já foram contemplados na primeira rodada de eventos do ano passado – entre os temas abordados estão empreendedorismo feminino, direitos da mulher, educação e saúde no campo.

SERVIÇO

Data: dia 25/05, com início às 18h

Local: Centro de Convivência do Idoso – CCI

Rua Pasqual Micali, nº 2999 – Lucélia/SP

Informações e Inscrições:

Por telefone

Sindicato Rural: (18) 3551-1493

Sebrae-SP: (18) 99815-9080 (Guilherme)

Formulário: https://forms.office.com/r/u0CrVm5xJp