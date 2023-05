PARAPUÃ: Cemitério é alvo de furto de ferramentas e peças de bronze de túmulos

Manhã de quarta-feira (24), um funcionário do Cemitério de Parapuã chega para mais um dia de trabalho e se depara com um almoxarifado de guardar ferramentas arrombado.



Do local foram levadas uma extensão e uma serra mármore que eram utilizadas nos serviços pelos profissionais.



Já dos túmulos e da capela do cemitério, foram levadas diversas peças em bronze em um verdadeiro “arrastão” que deixou até mesmo rastros de destruição no local.



O Cemitério de Parapuã está em obras e a suspeita é de que os autores tenham acessado o local pelos fundos ainda na madrugada.



A Polícia Civil apura o caso na tentativa de identificar a autoria do crime.