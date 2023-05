FLÓRIDA: Vereador cobra secretária de Educação sobre apontamentos do Tribunal de Contas

Na sessão ordinária realizada no dia 8 de maio, o vereador e presidente da Câmara Municipal, professor Rafael, cobrou explicações da secretária de Educação, Carmen Lopes Paschoaleto, quanto aos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas em recente fiscalização realizada nas unidades de ensino de Flórida Paulista.

No requerimento de informação, professor Rafael questionou quais foram os apontamentos realizados: se a secretária tinha ciência dos fatos; quais foram as medidas tomadas mediante a notificação pelo órgão e ainda solicitou outras informações que fossem relevantes ao conhecimento da Câmara.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, professor Rafael destacou no ano passado, em visita em uma escola do município, onde localizou merenda vencida na despensa onde são guardados os alimentos servidos aos alunos e que agora, na atuação do Tribunal de Contas, o município voltou a ser alvo da fiscalização, o que repercutiu de forma negativa – já que o mobiliário da Emei Criança Feliz apresentou riscos aos alunos e profissionais que lá atuam pela precariedade.

“É necessário um olhar mais atencioso para a Educação de nosso município, afinal, são as crianças o futuro da nossa cidade e que merecem um ambiente favorável ao desenvolvimento escolar. Não podemos aceitar que as coisas sejam levadas de qualquer jeito e sem o devido respaldo da pasta a qual sabemos que é uma das que mais recebem recursos para serem investidos e que só faz quando cobramos – a exemplo dos vários pedidos de reparo em escolas e creches apresentadas ao logo dos quase dois anos e meio pela Câmara”, destacou professor Rafael.

O vereador frisou ainda que continuará acompanhando os fatos e que caso seja necessário, poderá buscar amparo junto aos órgãos competentes para sanar os problemas existentes na Educação.

“Também não está descartado convocar a secretária para prestar esclarecimentos presencialmente na Câmara Municipal”, afirmou professor Rafael.