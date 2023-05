Ladrões levam cerca de R$ 50 mil de empresa em Lucélia

Está em andamento em Lucélia neste momento uma ocorrência de roubo praticado contra uma empresa do comércio na Avenida Internacional.



As primeiras informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional, são de que pelo menos três indivíduos estariam envolvidos no crime.



Eles entraram no local e surpreenderam os funcionários levando o valor que ainda não foi oficialmente contabilizado, porém, de acordo com informações extraoficiais, o prejuízo deve estar na casa dos R$ 50 mil.



A ocorrência mobiliza um grande efetivo policial que se empenha em identificar, localizar e deter os indivíduos.



Informações que possam levar ao paradeiro dos envolvidos podem ser repassadas para a Polícia Militar através do 190. Não é necessário se identificar para realizar a denúncia.



O jornalismo Folha Regional segue acompanhando a ocorrência.