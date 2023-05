PIZZARIA FORATO é a nova opção de Flórida Paulista

De primeira vista, o nome pode não parecer tão familiar para os moradores de Flórida Paulista, mas a Pizzaria Forato, comandada pelo jovem empreendedor Fabiano Forato, tem um pouco de história e uma paixão pela Cidade Amizade.

Fabiano é filho do saudoso “Lúcio”, que em décadas passadas foi responsável por um dos cardápios mais famosos da Cidade Amizade no “Grande Hotel”, hoje Recanto Hotel e o “Donald Lanches” que ficava ao lado da Prefeitura na 9 de Julho.

Pronto: os “mais experientes” entendem do que estamos falando e com certeza já saborearam algum prato feito com experiência e qualidade.

Fabiano, que então era pequeno, acompanhava o pai na lida profissional e herdou a habilidade em proporcionar sabores e qualidade no segmento de alimentação. Resolveu, então, iniciar um novo desafio, a Pizzaria Forato de Flórida Paulista.

São dezenas de opções em seu cardápio disponível na plataforma instadelivery.com.br/pizzariaforato e também pelo telefone (18) 99807-0089, onde você pode optar pelas pizzas individuais, combos e bebidas, tudo com a qualidade que você merece.

Se ainda não conhece, peça hoje mesmo e surpreenda-se com o novo sabor da pizza em Flórida Paulista.

A Pizzaria Forato fica na avenida José Fróio, próximo da Casa da Limpeza.