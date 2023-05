Prefeitura de Adamantina divulga programação em comemoração aos 74 anos do município

Abertura oficial será realizada na próxima quinta-feira, 1 de junho, às 9h na Praça Elio Micheloni

Adamantina completa 74 anos no dia 13 de junho. Para comemorar a data, a Prefeitura promoverá diversas inaugurações, desfiles, exposições, 2ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora, culto, procissão e missão, festival, entre outros. As programações serão realizadas ao longo do mês de junho.

As atividades tem início já na próxima quinta-feira, 1 de junho, às 9h na Praça Élio Micheloni, quando será a abertura oficial das comemorações aos 74 anos de emancipação político-administrativa de Adamantina e hasteamento do Pavilhão Nacional.

Confira as demais programações que serão realizadas para marcar os 74 anos de Adamantina

03/06 – sábado – 12h – Avenida Rio Branco

DESFILE DA BANDA MARCIAL DE ADAMANTINA

05/06 – segunda-feira – 19h30 – Biblioteca Pública Jurema Citeli

VERNISSAGE DA EXPOSIÇÃO MULHERES EM EVIDÊNCIA – FAI/REDE DE COMBATE AO CÂNCER

06 a 16/06 – terça-feira à sexta-feira – das 8h às 17h – Biblioteca Pública Jurema Citeli

EXPOSIÇÃO MULHERES EM EVIDÊNCIA – FAI/REDE DE COMBATE AO CÂNCER

09/06 – sexta-feira – 8h – Campus II da FAI

ENCONTRO REGIONAL DE CREAS

10/06 – sábado – 12h – Avenida Rio Branco

DESFILE DA BANDA MARCIAL DE ADAMANTINA

10/06 – sábado – das 16h às 22h – Estação Recreio

II FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA – Shows com Los Kandangos, Banda Shiver e Grupo Vamo Envolver

11/06 – domingo – das 16h às 22h – Estação Recreio

II FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA – Festival Raízes – Shows com Orquestra de Viola Caipira; Cidinha & Paulão e Banda; Fernando Cazelatto e Trio; e Carlinhos & Damião e Banda – Workshop de Viola Caipira com Fernando Cazelatto

12/06 – segunda-feira – 19h – Anfiteatro Fernando Paloni

CULTO EVANGÉLICO DE AÇÃO DE GRAÇA PELO ANIVERSÁRIO DE ADAMANTINA

13/06 – terça-feira – 9h às 11h – Sede do Pelotão do Corpo de Bombeiros

COMEMORAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS EM ADAMANTINA

13/06 – terça-feira – 17h – Quadra de Hockey do Parque dos Pioneiros

URBAN DE PATINS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

13/06 – terça-feira – 19h – Igreja Matriz de Santo Antônio

PROCISSÃO E MISSA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

14/06 – quarta-feira – 9h – Santa Casa de Adamantina

INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

15/06 – quinta-feira – 7h30 – Anfiteatro Fernando Paloni

DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA

17/06 – sábado – 12h – Avenida Rio Branco e Parque dos Pioneiros

DESFILE E EXPOSIÇÃO DA NOVA FROTA MUNICIPAL

17/06 – sábado – 19h – Recinto Poliesportivo

FESTA JUNINA DE SANTO ANTÔNIO

18/06 – domingo – 18h – Parque dos Pioneiros

FESTIVAL BATERAS IN ADAMANTINA

20 e 21/06 – terça e quarta-feira – 9 às 17 horas – Biblioteca Pública Jurema Citelli

ÔNIBUS ITINERANTE FUNDAÇÃO PROCON-SP – atendimento especializado para a população

20/06 – terça-feira – 11h – Rua Euclides da Cunha, 394

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA JUNTA MILITAR 001

21/06 – quarta-feira – 9h – Barracão da Coleta Seletiva (Bairro Boa Vista)

INAUGURAÇÃO DO BARRACÃO DA COLETA SELETIVA

Objeto: Intervenções em Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos – Coleta Seletiva

22/06 – quinta-feira – 19h – Praça Élio Micheloni

CONCERTO DO PROJETO GURI

23/06 – sexta-feira – 19h – Praça Élio Micheloni

INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÉLIO MICHELONI

23/06 – sexta-feira – 20h – Praça Élio Micheloni

ROCK NA PRAÇA, com The Duff’s, U2 Cover e Aero Vinil

25/06 – domingo – 16h – Parque dos Pioneiros

INAUGURAÇÃO DA PISTA DE HOCKEY

25/06 – domingo – 16h30 – Parque dos Pioneiros

DOMINGO NO PARQUE – ações culturais, esportivas, sociais e de saúde

28.06 – quarta-feira – 9 horas – Poliesportivo

INAUGURAÇÃO DO BARRACÃO DO AGRONEGÓCIO E AMPLIAÇÃO DOS BARRACÕES

Objeto: Construção de Barracão de Múltiplo Uso

Objeto: Construção de Cobertura de Centro Poliesportivo

29.06 – quinta-feira – 19h30 – Anfiteatro Fernando Paloni

EVENTO OFICIAL DE LANÇAMENTO DO PROJETO BOM DE NOTA BOM DE DANÇA

30.06 – sexta-feira – 7h30 – Auditório Miguel Reale, campus II da FAI