Prefeitura de Flórida Paulista recupera ponte que faz divisa com Pacaembu

O setor de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista recuperou uma ponte de madeira que faz divisa com Pacaembu, sendo uma das principais ligações entre os municípios.



A ponte fica localizada sobre o Córrego Iracema e teve todo o tablado remodelado com a substituição do madeiramento, bem como a reconstrução das cabeceiras que ganharam um “reforço extra”, visando garantir maior durabilidade.



Para a execução da obra, realizada somente pela Prefeitura de Flórida Paulista, atuaram com o apoio de máquinas e equipamentos os funcionários que mais uma vez tiveram o trabalho elogiado pela Administração Municipal pela rapidez e qualidade dos serviços.



Com a conclusão dos serviços, a população da área rural e os produtores que diariamente se utilizam da ponte para o deslocamento e escoamento da produção agrícola, passam a contar com mais segurança e melhores condições de tráfego, beneficiando ainda os moradores de Pacaembu.