Rodada de muitos gols na Copa Alta Paulista de Veteranos

Muitos gols na décima primeira rodada da 16ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

Os jogos foram realizados no domingo (21) na praça de Esportes do Aspumulu e apresentou os seguintes resultados:

-No primeiro San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Itamar Eletricista/ Alencar Encanador X Osvaldo Cruz, empataram em 3 a 3

-No segundo Parque Iguaçu F.C. X Parapuã F.C. também ficaram no empate em 3 a 3

-No terceiro o Pracinha F.C. venceu por 4 a 3 os donos da casa o Aspumulu F.C.

-E encerrando a rodada o Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex venceu por 3 a 0 Mariápolis E.C.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1º Pracinha 15, Parque Iguaçu 13, Parapuã 10, Alamandas 9, Aspumulu 7, Mariápolis 3, Inúbia Paulista1.

GRUPO – B

1º San Remo 11, Bangolas 9, ABC/ Rennô 6, Flórida Paulista 4, Osvaldo Cruz 4 e Pacaembu 0.

AFUCAL

A décima segunda rodada acontece no domingo (28) no campo da Afucal com três confrontos à partir das 9h00, confira:

-No primeiro Inúbia Paulista F.C. X Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex

-No segundo Bangolas Lanches F.C./ Judá Artigos e Eventos Esportivo/ Conveniência Daniel Mangaia/ J.Olé Birigui X Osvaldo Cruz E.C.

-E no encerramento ABC/ Rennô Lucélia X Flórida Paulista.

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.