Subtenente do Setor de Comunicação da Polícia Militar visita redação da Folha Regional

Ontem à tarde (26), a Subtenente do Setor de Comunicação Social do 25º Batalhão da Polícia Militar, PM Renata Voltani, acompanhada da Cabo PM Alessandra Aquoti, visitou a redação do jornal Folha Regional em Flórida Paulista.



Na ocasião, foram recepcionadas pelo repórter policial Diego Fernandes, que apresentou toda a estrutura do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Sites) e puderam conhecer o trabalho desenvolvido “atrás das telas”, bem como o dia-dia da redação.



A Subtenente Renata Voltani que filtra os dados das principais ocorrências do 25º Batalhão e as distribui para a imprensa regional, além de promover o atendimento aos profissionais do segmento, destacou a importância do elo entre a imprensa e a Polícia Militar na comunicação dos principais fatos e acontecimentos do setor policial na região.



“Da mesma forma que o trabalho policial, não é simples estar diante das câmeras e redigir matérias que, muitas vezes, requerem um olhar que ultrapassa o profissional, envolve o lado humano e ético no trato com questões muitas vezes delicadas de se transformar em notícia. Entretanto, ao longo dos anos de acompanhamento do trabalho do Folha Regional, notamos o cuidado e a excelência de sua equipe com cada ocorrência policial, apurando, checando e fazendo questão de levar a notícia sem sensacionalismo”, destacou a chefe do setor de comunicação da PM Subtenente Renata Voltani.



Por sua vez, falando em nome do diretor do Grupo Folha Regional, Urter Massarotte Júnior, o jornalista e repórter policial Diego Fernandes, reafirmou o compromisso do veículo de comunicação em continuar servindo como o canal de comunicação aberto entre a Polícia Militar e a população da região e parabenizou as policiais por muito bem representarem as mulheres que vestem a “farda cinza bandeirante” e que dia-dia se dedicam ao bem-estar, segurança e tranquilidade da Alta Paulista. Essa que é uma das regiões mais tranquilas do mapa estadual, sendo a Força Pública do Estado de São Paulo, orgulho para os cidadãos e as pessoas de bem.