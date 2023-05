Desaparecimento de dois homens em menos de uma semana intriga a Polícia

O desaparecimento de dois homens em menos de uma semana, tem intrigado as autoridades policiais de Dracena e região.



São eles: Luís Inácio, de 57 anos que desapareceu na segunda-feira (22), e Nemuel que desde quarta-feira (24), desapareceu sem dar notícias para a família.



De acordo com apurado pelo jornalismo Folha Regional junto ao Setor de Comunicação da Polícia Militar, o veículo de Luís Inácio foi localizado na área rural de Dracena. Seu aparelho celular estava no interior do veículo, já sem carga de bateria.



O Helicóptero Águia da Polícia Militar, drones militares, equipes de buscas e até cães treinados para buscas por pessoas que pertencem ao Batalhão de Ações Táticas Especiais de Polícia (BAEP), bem como a Polícia Civil, Patrulha Rural e outras equipes, foram empenhados na procura pelo homem, porém, ainda sem sucesso em encontrá-lo.



Já sobre Nemuel, nenhuma informação sobre o paradeiro do dracenense chegou até a família ou autoridades.



A Polícia Civil investiga o caso e informações podem ser repassadas diretamente para as equipes ou através dos telefones 190 da PM e 197 da Polícia Civil.