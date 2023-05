LUCELIA: Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio tem rodada na Afucal neste domingo

A 16ª Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio tem a última rodada da fase de classificação neste domingo (28).

A rodada será realizada no antigo campo da Afucal na entrada de Lucélia com início às 9h00, com os seguintes jogos:

Inúbia Paulista F.C. X Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex

Bangolas Lanches/ Judá X Osvaldo Cruz E.C.

ABC/ Rennô Lucélia X Flórida Paulista.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1º Pracinha 15, Parque Iguaçu 13, Parapuã 10, Alamandas 9, Aspumulu 7, Mariápolis 3, Inúbia Paulista1.

GRUPO – B

1º San Remo 11, Bangola 9, ABC/ Rennô 6, Flórida Paulista 4, Osvaldo Cruz 4 e Pacaembu 0.

ARTILHEIROS

1º Ademilson (Parque Iguaçu) – 12 gols

2º Alemão (San Remo) – 8 gols

3º Sandro Garcia (Parapuã) e Mateus Chavante (Pracinha) – 5 gols

4º Roni (Bangola) – 4 gols

GOLEIROS MENOS VAZADOS

1º Forate (Flórida) – 2 gols

2º Jean Carlo (San Remo) – 4 gols

3º Guito (Bangola) – 5 gols

4º Luís (Jardim Alamandas) – 6 gols

A Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio tem a organização e coordenação do esportista Osvaldo da Silva “Pexeiro”.