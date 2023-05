Roubo deixou prejuízo de cerca de R$ 40 mil, ladrões levaram dinheiro de envelopes

Pelo menos três indivíduos estão envolvidos. Encapuzados, um deles fazia menção de estar armado



O roubo em uma empresa do segmento de internet, localizada na Avenida Internacional em Lucélia na tarde desta sexta-feira (26), deixou prejuízo de cerca de R$ 40 mil.

Inicialmente, acreditava-se que pelo menos R$ 50 mil teriam sido levados, porém, com a contabilização do valor levado, obteve-se a média de R$ 40 mil que foram subtraídos dos envelopes nos quais ficavam os pagamentos de mensalidades dos clientes.



Uma funcionária da empresa disse que os três homens que utilizavam blusas de cor cinza, vermelha e cinza-escuro, chegaram ao local e anunciaram o roubo. O de blusa cinza-escuro fazia a todo tempo menção de estar armado.



Eles acessaram a parte dos fundos da empresa e pegaram os envelopes em que estavam os valores. Em seguida, fugiram a pé sentido Vila Renó.



Apesar da ágil mobilização dos policiais militares de Lucélia que contaram com o apoio de viaturas das cidades vizinhas e de comando, não foi possível naquele momento a identificação, localização e prisão dos autores.



O roubo está sendo investigado pela Polícia Civil de Lucélia.