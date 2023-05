Caminhão não freia e atinge veículos no pedágio da Via Dutra em Jacareí

Seis pessoas ficaram feridas após um caminhão não frear e atingir veículos no pedágio da rodovia Presidente Dutra no trecho de Jacareí. O acidente aconteceu no fim da manhã deste domingo (28/05) e envolveu três veículos, sendo o caminhão e dois carros, que ficaram parcialmente destruídos.

Um Gol vermelho ficou retorcido e a pick-up Montana subiu em cima do Gol. Os veículos estavam na fila do pedágio. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência e acredita que o motorista do caminhão tenha sofrido uma crise epilética.

Ao todo foram seis vítimas, sendo quatro leves e duas moderadas. Uma delas foi liberada no local e cinco encaminhadas ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos.