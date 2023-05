Com réplicas de dinossauros, Museu Histórico de Bastos promove exposição Mundo dos Répteis

São oito réplicas de dinossauros na área externa do Museu. Exposição segue até 30 de junho

Desde o início deste mês o Museu Histórico Regional “Sabuko Yamanaka”, de Bastos, sedia a exposição Museu Jurássico – Mundo dos Répteis. A mostra conta com oito réplicas de dinossauros espalhados pela área externa do local.

Segundo a secretária municipal de cultura de Bastos, Rosiane Hashimoto Himori, a exposição fica na cidade até o dia 30 de junho. A visitação é realizada de terça-feira a sábado, das 8h às 11h e das 13h às 17h, e aos domingos das 13h às 17h. O acesso é livre, para todos os públicos, com entrada franca. “Temos recebido público de toda a região, e tem sido maravilhoso”, destaca. “Venha e traga todo a família para uma viagem no tempo”, convida.

Conforme Rosiani, é possível ainda realizar o agendamento de grupos para visitas monitoradas, que contam com uma programação complementar com exibição de um curta sobre dinossauros. Unidades de ensino da cidade e região têm organizado excursões ao local e levado o público escolar a ter contato com esse universo.

Em paralelo – complementa a dirigente – acontece outra exposição também itinerante, dentro do Museu, com animais taxidermizados, a partir de acervo do Museu de Zoologia da USP (Universidade de São Paulo).

Essa exposição segue no espaço até o final de julho. A taxidermia é a arte de montar/empalhar animais para estudos científicos ou exibições, utilizando diversas técnicas de preservação, buscando atingir o maior grau de fidelidade possível.

SOBRE O MUSEU – Conforme o site institucional da Prefeitura de Bastos, o Museu Histórico Regional “Saburo Yamanaka” é um dos mais importantes museus de acervos culturais da imigração japonesa do Brasil. Fundado em 1975, recebeu o nome do pioneiro bastense Saburo Yamanaka. Ele foi um dos idealizadores e uma das figuras atuantes na estruturação e organização dos materiais expostos no Museu

O Museu Histórico Regional fica na Avenida Gaspar Ricardo, 757, centro, com o telefone (14) 99723-4658.