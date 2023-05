Copa Alta Paulista de Veteranos define classificados e os confrontos das quartas de finais

A equipe do Judá/ Bangola Lanches/ Conveniência Daniel Mangaia, terminou a primeira fase da 16ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, com o primeiro lugar no seu Grupo- B.

A liderança do Grupo da equipe foi na vitoria por 3 a 1 com os gols Jackson Lima (2) e Max, diante do bom time de Osvaldo Cruz.

A décima segunda rodada com jogos realizados no domingo (28) na praça de Esportes da Afucal, apresentou ainda Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex vencendo por 5 a 1, Inúbia Paulista e no encerramento o Flórida Paulista F.C. venceu por 2 a 1 o Abc/ Rennô F.C./ Lucélia.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1º Pracinha 15, Parque Iguaçu 13, Alamandas 12, Parapuã 10, Aspumulu-7, Mariápolis- 3, Inúbia Paulista 1.

GRUPO – B

1º Judá/Bangola/Mangaia 12, San Remo 11, Flórida Paulista 10, ABC/ Rennô 6, Osvaldo Cruz 4 e Pacaembu 0.

QUARTAS DE FINAIS

Com os resultados da última rodada realizada neste domingo, saíram equipes classificadas e os confrontos das quartas de finais, confira:

No dia 4 de junho jogam: Parque Iguaçu X Flórida Paulista e após San Remo X Alamandas

Já no dia 11 de junho jogam: Pracinha X ABC/Rennô e após Judá/Bangola/Mangaia X Parapuã

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.