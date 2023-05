Junqueirópolis e Tupã são campeões da Copa AMNAP de Categorias de Base

As cidades de Junqueirópolis e Tupã, sagraram –se campeões da 3° edição da Copa AMNAP – Categorias de Base de Futebol de Campo.

As conquistas das equipes foram nas finais da competição disputadas no sábado (27), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, em Adamantina.

Um bom número de esportista e pais de jogadores prestigiaram as disputas finais: confira os jogos e os resultados.

JUNQUEIRÓPOLIS DOIS TITULOS

As equipes de Junqueirópolis conquistaram dois títulos de Campeão da competição.

SUB – 11

No Sub -11, os meninos Junqueiropolense venceram por 3 a 1 contra Osvaldo Sumaré de Tupã.

SUB- 13

Já no Sub- 13, os Junqueiropolense foram campeões goleando por 7a 0 o Flórida Paulista F.C.

AITEC TUPÃ CAMPEÃO

Na categoria Sub – 15, o bom time da Aitec de Tupã, do treinador Marcos Egídio, conquistou o título, ao vencer por 2 a 0 Junqueirópolis.

ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, coordenado por Júlio José Moreno.

– O garoto meia atacante Miguel Gazin (Sub-15, Junqueirópolis), foi o artilheiro da competição com 27 gols.