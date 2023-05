Os investimentos são oriundos de financiamento de R$ 7 milhões do Município junto à Caixa Federal e outros R$ 3,2 milhões de seis convênios com o Estado e a União.

FINANCIAMENTO

Em março, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura obter empréstimo de R$ 7 milhões para o recapeamento de diversas vias. “Apenas em fevereiro e março, investimos quase R$ 500 mil em operações tapa-buracos. O recurso que se economiza no tapa-buraco paga o financiamento”, explicou Tati. “E iniciaremos o pagamento já no próximo ano, não deixando apenas para a próxima gestão”, garantiu.

OUTROS RECURSOS

Além do empréstimo junto à Caixa, o Município tem seis convênios que contemplam também recapeamento. São R$ 2,8 milhões do Governo do Estado e, restante, junto ao Governo Federal.