Passageiro morre após carro se chocar contra poste em Bauru

Um homem de 49 anos morreu, na madrugada deste sábado (27), por volta de 4h30, e mais duas pessoas ficaram feridas, após um HB20 se chocar contra um poste, na divisa entre quadra 1 da avenida Getúlio Vargas e a quadra 25 da rua Gustavo Maciel, ao lado da Praça Portugal, em Bauru.

Segundo boletim de ocorrência (BO), o HB20 descia sentido bairro-Centro, quando, por motivos a serem esclarecidos, a condutora teria perdido o controle da direção do veículo e se chocado contra o poste.

Marcelo Marino Sampaio Pereira, que era passageiro do banco de trás do carro, foi encontrado morto entre os bancos da frente.

A motorista e o passageiro da frente ficaram presos nas ferragens e foram retirados por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru.

O corpo de Pereira está sendo velado na sala 1 do Centro Velatório Terra Branca. O sepultamento será neste domingo (28), em horário a ser definido, no Cemitério Jardim do Ipê, em Bauru.