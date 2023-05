DRACENA: Com investimento de R$ 1,4 milhões é inaugurada mais uma ponte

A Prefeitura de Dracena inaugurou ontem, 29/05, a terceira ponte de aduela na zona rural, dessa vez na DRA-254, conhecida como estrada do bairro Marrequinha, denominada Ponte ‘Ivanil Barbosa’. O investimento foi de R$ 1.419.129,55 e promete ser uma ponte para durar. O local é uma passagem importante para os moradores do bairro Marrequinha, que estavam sem passar pelo local desde 2014, quando a ponte de madeira quebrou.

A obra foi realizada com recursos próprio do erário municipal e encurta a distância entre o bairro rural e a zona urbana de Dracena, o que demonstra o compromisso que a administração municipal tem com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da comunidade.

O evento de inauguração contou com a participação do prefeito André Lemos, da secretária Márcia de Freitas e toda a equipe da secretaria de Agronegócios, o vice-prefeito e presidente da EMDAEP, Guido Baggio, demais secretários, vereadores, imprensa local, familiares do homenageado com o nome da ponte e proprietários rurais do bairro Marrequinha.

De acordo com a secretária de Agronegócio, Márcia de Freitas, o investimento foi necessário para a construção de uma ponte feita para durar. “A gente queria fazer uma obra que ficasse para sempre, que durasse, porque a população rural merece o direito de ir e vir com segurança”, afirmou Márcia, que está à frente da pasta responsável pela obra.

A ponte da ‘Água Verde’, como era conhecida anteriormente, agora recebeu o nome de um antigo morador do bairro, Ivanil Barbosa. “A ponte tem um significado a mais para nós, ela é a conexão vital entre a área urbana e o bairro Marrequinha, uma região abençoada com pequenas propriedades rurais e uma histórica igreja, que é tesouro cultural da nossa cidade”, afirmou o prefeito durante o discurso na inauguração.

A denominação da ponte foi dada por meio de projeto de lei do vereador Edenilson da Silva Carvalho (Ratinho) e homenageia o antigo morador do bairro, que, durante a sua juventude, participou de muitos campeonatos de futebol, integrando muitos times de bairros rurais e tornando-se conhecido nesse meio como ‘Chico’.

Seu Joaquim, antigo morador do bairro, aproveitou o momento para fazer o uso da palavra em agradecimento ao prefeito pela construção da ponte. “Com a queda da ponte, a gente tinha que dar uma volta ‘danada’ para chegar até Dracena, hoje eu dou ‘um pulo’ e estou em Dracena, então parabéns a todos”, afirmou.

A secretária Aline Barbosa, filha do homenageado, também fez o uso da palavra em nome da família para agradecer pela homenagem.