LUCÉLIA: Prefeita garante que irá executar e entregar as obras no Estádio

Palco de tradicionais eventos esportivos em Lucélia, o estádio municipal José de Freitas Cayres está interditado há mais de 14 anos.

Sempre cobrado pelos esportistas lucelienses, a obra que já foi iniciada e paralisada em gestões anteriores é considerada um grande desafio e se tornou uma verdadeira novela.

Em entrevista ao radialista Jonas Bonassa do Grupo Joia de Comunicação esta semana, a prefeita Tatiana Guilhermino garantiu que irá realizar as obras necessárias no Estádio Municipal entregando antes de encerrar o atual mandato.

“A execução da obra e entrega do Estádio Municipal para a população de Lucélia é um compromisso meu e uma questão de honra, eu faço a entrego o estádio”, ressaltando a prefeita Tati Guilhermino, que tem 100% de certeza na execução da obra.

Entre as benfeitorias previstas para execução no Estádio Municipal de acordo com o projeto técnico, estão: obras de acessibilidade/rampa, estrutura de saída de emergência para via pública, pavimentação, fechamento de alambrados e portões, construção de área coberta para cadeirantes, sistema de combate a incêndios, reforma dos banheiros, instalações elétricas, instalação de corrimões, pintura, entre outras.