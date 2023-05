Mais de 20 alunos e ex-alunos de Direito são aprovados no 37º Exame da OAB

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Lei nº 8.906/94, estabelece os requisitos para que bacharéis em Direito se inscrevam nos quadros da entidade, sendo que um deles é a aprovação no denominado Exame de Ordem.

O aluno tem a possibilidade, durante o último ano do curso de graduação, de participar do aludido Exame, que é constituído de duas fases de caráter eliminatório. A primeira consiste em uma prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha, que abordam temas de formação geral e técnico-jurídica que são ministrados em disciplinas obrigatórias durante os dez termos do curso de Direito. Já a segunda fase, denominada prova prático-profissional, é integralmente dissertativa.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou na última quarta-feira, 24, o resultado preliminar da segunda fase do 37 º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e o 9º termo do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina teve doze alunos aprovados. São eles: Bruna Ferreira, Carlos Alberto Carneiro, Danielle Jallageas de Barros, Isabelle Degrande, Maria Eduarda Bortoletto Rezende, Maria Fernanda Milanezi Anaia Maranha, Matheus Henrique Fornaloro Chumaann, Natália Borges Belamoglie, Rafael Rodrigues Pacheco, Rafaela Beverari Solis, Raiane Beatriz dos Santos e Yasmim Afonso Monzani.

A Instituição também contou com a aprovação de ex-alunos, já concluintes, do curso de Direito, sendo Ana Júlia Pereira, Andressa Cremom Fernandes, Andressa Silvério Passini, Bethania Delai Faviano da Silva, Guilherme Silvestrim, Henry Micael da Silva de Oliveira Fogo, Isabela Cristina Dalarmi da Silva, Márcio Gabriel Sichieri Spina, Maria Luiza Bueno Dalaqua e Vinícius de Lima Chuma.

O coordenador e os professores do curso parabenizam os aprovados por essa importante conquista e enfatizam o comprometimento de todos. “Estamos muito felizes com a aprovação de nossos alunos e convictos de que nos dois próximos exames que ocorrerão ainda neste ano outro número considerável de formandos também obterá o mesmo sucesso. O curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina tem duração de dez semestres e as aulas ocorrem nos blocos I e V do Câmpus II, no período noturno.

