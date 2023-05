OSVALDO CRUZ: Casa da Juventude está em construção

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Osvaldo Cruz vai oferecer espaço de apoio ao público jovem no início da vida profissional.

A Casa da Juventude – que está em construção avançada – terá ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda e área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil.

O projeto vai ajudar jovens na busca por oportunidades de emprego e renda com ações voltadas para a qualificação profissional, economia criativa, empreendedorismo e convivência.

Além de cursos, a Casa da Juventude incentivará o coworking com área projetada especificamente para o trabalho colaborativo, garantindo que os jovens possam desenvolver projetos empresariais em diversos setores.

A Casa da Juventude estará localizada na rua Manoel dos Santos, ao lado do Conjunto Esportivo.