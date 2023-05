PARAPUÃ: Prefeitura insere aulas de Inglês na Educação Infantil e fundamental

A Prefeitura de Parapuã, através da Departamento de Educação, está inserindo a partir deste ano 2023, a Língua Inglesa na Educação Infantil, para os estudantes da pré-escola, de quatro e cinco anos e no ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

Atualmente as aulas na pré-escola são para 186 alunos, sendo 146 alunos na Emei Profº Domingos Gimenes Neto e 40 na Creche Escola Pequeno Príncipe. No Ensino Fundamental são para 522 alunos, sendo 107 alunos EMEF da Vila Santa Helena, 104 alunos EMEF do Bairro Córrego Rico e 311 alunos na EMEF Profª Ziziz Pereira de Souza.

Os alunos estão aprendendo o Inglês, duas vezes por semana, através de apostilas, interações e brincadeiras, de acordo com os eixos estruturantes das práticas pedagógicas que regulamentam o segmento.

Estudar inglês na educação infantil e fundamental, faz com que a criança aprenda o novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro tenha mais facilidade para trocar de língua ao se comunicar. Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções cognitivas das crianças.

Na manhã do dia 25 de maio, o prefeito Gilmar Martin Martins, acompanhado pelo Vereador Lee Jefferson e diretora da Educação Glaucia Canalis de Souza visitaram a Creche Escola Pequeno Príncipe para acompanhar os ensinamentos de inglês.

No ano de 2020 foi criada lei de Nº 3.054 de autoria do vereador Lee Jeferson que regulamenta a inclusão da disciplina da Língua Inglesa na grade/matriz curricular das unidades escolares de ensino fundamental, do 1º ano ao 5º ano, e na educação infantil, da rede pública municipal de ensino.

“Acreditamos que além de familiarizar os nossos alunos com outra língua, a verbalização e a identificação de expressões em inglês nos diferentes momentos das rotinas da Educação Infantil, permitirá que eles conheçam elementos de outra cultura ampliando as suas visões sobre o mundo”, destaca a diretora da Educação Glaucia Canalis de Souza.