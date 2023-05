Secretário promete mais transparência e anuncia fila única da região para a Saúde

Com a presença dos deputados estaduais Dani Alonso (PL) e Vinicius Camarinha (PSDB), o evento reuniu prefeitos, secretários e vereadores de cidades vizinhas.

Paiva aproveitou para elogiar Dani e Vinicius. “Posso dizer que vocês estão muito bem representados na Assembleia Legislativa”.

Dani utilizou sua fala para reforçar seu compromisso enquanto deputada e seu papel como facilitadora das demandas da população. “Não cabe rivalidade na Saúde. Sou uma entusiasta do governo do Tarcísio e a regionalização vai fazer uma grande diferença para Marília”, declarou.

Já Vinicius lembrou que, em 2016, durante seu último ano como prefeito, deixou 31% do orçamento municipal para a Saúde e destacou grandes obras do HC, Unimed, Santa Casa e HEM trazidas à cidade com sua contribuição. “Contem comigo na Assembleia. Vamos travar essa luta juntos. O orçamento do Estado tem que servir a nossa região”, disse.

O prefeito Daniel Alonso confirmou que, atualmente, a Prefeitura destina quase 40% do orçamento do município com a Saúde. “Precisamos estar juntos. Obrigado, deputados e secretário por nos ajudar nessa luta. Vamos sair daqui hoje no mínimo um pouco mais confortados”, afirmou.