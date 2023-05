Voleibol masculino de Lucélia vence Osvaldo Cruz pela Copa Super Paulista

As equipes de voleibol sub 19 masculino e feminino de Lucélia estiveram no último domingo (28), participando da segunda rodada da Copa Super Paulista de Voleibol na cidade de Presidente Prudente.

Na categoria masculina, a equipe provou seu crescimento técnico e venceu Osvaldo Cruz por 2 sets a 0. Já no feminino, vitória para Osvaldo Cruz também por 2 a 0.

Segundo a professora Fernanda Monteiro, o nível técnico das equipes vem evoluindo treino a treino. No masculino, pelo resultado, é notório ver a evolução, já que trouxeram uma grande vitória frente a uma equipe bem mais experiente. No feminino o resultado de 2 a 0 não demonstra de fato o nível da equipe luceliense, porém no jogo também foi notada a evolução das meninas, visto que as parciais não foram tão fáceis para as adversárias.

O voleibol de Lucélia é conduzido pela Professora Fernanda, através do projeto do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes (PEMCE) que semanalmente se reúnem no ginásio Walter Giovani De Brito (Vila Cayres) para treinamentos todas as quartas, quintas, sextas e sábados. As aulas são gratuitas e disponibilizadas através da Diretoria de Esportes e Prefeitura Municipal.

Os próximos jogos da competição ainda não têm datas definidas, entretanto as equipes treinam forte para outras competições, a exemplo dos Jogos Regionais categoria Sub 21 que acontecerá em julho na cidade de Ourinhos.