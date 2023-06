FLORA RICA: Curso pré-universitário da Unesp é iniciado no Município

As aulas do curso pré-universitário da Unesp Polo Flora Rica já foram iniciadas neste mês de maio.

O curso é transmitido em dois módulos, presencial, porém com transmissão on-line dos professores doutores da Unesp e também pelo youtube.

Nas segundas, terças e quartas-feiras, as aulas são transmitidas no Polo Flora Rica (Escola Municipal) das 19:00 às 21:45 horas. O município disponibilizou um professor tutor (Yaser) para mediar a transmissão das aulas e comandar o sistema.

Além do tutor, o município oferece merenda durante os três encontros semanais.

Já às quintas e sextas, as aulas são ministradas através do Canal do Youtube e os alunos podem escolher onde assistir. O curso segue até o dia 30 de novembro.

São 22 florarriquenses participando desta oportunidade educacional exclusiva no município, que além de preparatório para vestibular, também pode ser utilizado para candidatos a concursos públicos.

No primeiro dia de aula, o prefeito Fábio Luiz esteve presente apoiando os alunos juntamente com a secretária municipal de Educação Kátia Ferreira, secretário de Obras Osmar e professor tutor Yaser.

De acordo com o prefeito Fábio Luiz, a perspectiva é positiva. “Durante o encontro na UNESP de Assis fomos informados que até hoje, todos os alunos que permaneceram até o fim do curso foram aprovados em Universidades Públicas”, destacou o prefeito.