FLÓRIDA: Polícias Civil e Militar capturam acusado de quebrar medida protetiva

Cumprimento da prisão pela Polícia ocorreu momentos após a ordem ser expedida pela Justiça



Um homem acusado de quebrar medida judicial expedida pela Justiça em favor de uma mulher foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (31) em Flórida Paulista.

Com o mandado judicial em mãos, os policiais se deslocaram até o Jardim Bela Vista onde foi realizado o cerco na residência.



Ao perceber a presença das viaturas, o homem correu para os fundos da casa, pulou um muro na intenção de fugir, mas acabou detido.

Ele foi levado para a Santa Casa de Flórida Paulista e posteriormente transferido para Adamantina visando atendimento médico avançado, já que ao pular do alto do muro, acabou com ferimentos e suspeita de fraturas.

Após atendimento médico ele será conduzido até a Cadeia Pública onde deverá permanecer detido à disposição da Justiça.