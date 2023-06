FLÓRIDA: Vereadores anunciam verba de R$ 300 mil para a Saúde

Os vereadores professor Rafael e Ricardo David de Oliveira, ambos do Partido Verde (PV), anunciaram a conquista de mais uma verba para o setor de Saúde de Flórida Paulista.

A verba é proveniente de uma emenda parlamentar do ex-deputado estadual Reinaldo Alguz (PV) e foi destinada para custeio, ou seja, investimentos na área da saúde, podendo ser aplicada em aquisição de equipamentos e materiais permanentes e mesmo no pagamento de despesas de contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo e outros.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, os vereadores professor Rafael e Ricardo David de Oliveira agradeceram a destinação da verba solicitada por ambos e destacaram a importância da mesma para o atendimento da população floridense nos estabelecimentos de saúde do município.