IRAPURU: Grande final do Campeonato Master de Futebol Médio

No último domingo 28, a bola rolou no Clube dos 20, onde aconteceu as finais do Campeonato Master de Futebol Médio.

Na Disputa do terceiro lugar, o placar ficou assim: Caminhoneiros 0 x 2 Master Futebol Clube.

Já na grande Final, o resultado final foi Clube dos 20 1 x 1 Veterano Cafezinho, sendo que a decisão foi para os pênaltis onde a equipe do Veterano Cafezinho foi Campeão.

Confira os destaques da competição:

-Gol mais bonito: Clodoaldo (Veterano Cafézinho).

-Defesa mais bonita: Matheus (Master F.C).

-Drible mais bonito: Wilson (C20).

-Jogador mais experiente: Valdivino (Caminhoneiros).

-Goleiros menos vazados: Alan (C20) e Renan (V. Cafézinho).

-Artilheiro: Chiquinho (C20).

4° Lugar: Caminhoneiros.

3° Lugar: Master F.C

Vice-campeão: Clube dos 20

Campeão: Veterano Cafézinho.