LUCÉLIA: Fundo Social inicia arrecadação para a “Campanha do Agasalho”

O Fundo Social de Solidariedade de Lucélia lançou a Campanha do Agasalho 2023, com o tema “Doe amor para quem precisa de calor”.

Com a aproximação das frentes frias do inverno surge a preocupação com quem não tem roupas adequadas para se aquecer.

As doações poderão ser feitas até o dia 30 de junho em pontos de coletas parceiros da campanha. Nesses espaços estão com caixas devidamente sinalizadas para o recebimento das doações.

A Campanha coleta roupas, calçados, cobertores e agasalhos, em bom estado de conservação, para serem doados aos moradores em situação de vulnerabilidade social do município.

Para maiores informações, entre em contanto pelo telefone (18) 3551-1551.

Pontos de arrecadação: Assistência Social; Associação Comercial; Banco do Brasil; Correios; Delegacia; Escola José Firpo; Escola Maria do Carmo; Escola Soledade; Farmácia Multidrogas; Funerária Lopes e Lopes; Igreja Matriz; Mercado Casa Verde; Prefeitura; Usina Salto Botelho e V8 Calçados.