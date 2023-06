LUCÉLIA: Vereador pede informações a Prefeitura sobre verba enviada por deputado

O vereador Fagner Vinicius Bussi da Silva apresentou na Câmara Municipal de Lucélia, requerimento solicitando a prefeita Tatiana Guilhermino informações a respeito do recurso financeiro repassado pelo Ministério do Esporte, por intermédio do ex-deputado federal Herculano Passos, no ano de 2022, de aproximadamente R$ 250 mil, para o município adquirir e instalar parque infantil.

No requerimento o vereador pede as seguintes informações: “Quando será adquirido e instalado o parque infantil? Porque até a presente data não foi instalado? O município possui algum impedimento?”

O vereador solicitou que a resposta do requerimento seja feita de forma detalhada, encaminhada dentro do prazo legal, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

“É dever do vereador manter a população sempre bem informada de todos assuntos que envolvem a administração municipal, sendo a nossa função legisladora e fiscalizadora que exercemos na Câmara Municipal”, ressaltou Vinicius Bussi.