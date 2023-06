PROPPG prorroga o prazo de inscrições para o Pibic até 11 de junho

O prazo para as inscrições no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e do Programa Voluntário de Iniciação Científica (Pivic) foi prorrogado para o dia 11 de junho.

Todas as normas e modelos estão disponíveis no Edital nº 11/2023, disponível no site www.fai.com.br. Participará do Pibic/CNPq a proposta com maior nota de classificação por Departamento. Será concedido o incentivo financeiro de R$ 700 ao aluno orientando, e, ao professor orientador, serão atribuídas 4 horas/aula, durante todo o período de desenvolvimento da pesquisa (até 12 meses).

Já no Programa de Bolsa de Iniciação Científica (Probic), participarão as propostas classificadas em 2º e 3º lugares de cada Departamento. Será concedido o incentivo financeiro de R$ 400 ao aluno orientando, e, ao professor orientador, serão atribuídas 4 horas/aula.

Toda a submissão da proposta deve realizada pelo professor orientador, responsável pelo projeto, exclusivamente, pela Central Docente, na aba da PROPPG, através do site institucional www.fai.com.br.

“Os Programas de Iniciação Científica têm por propósito engajar alunos e professores, por meio de concessão de bolsas de estudo e atribuição de aulas, no desenvolvimento de Pesquisas Científicas em todas as áreas de conhecimento do Centro Universitário de Adamantina”, ressalta o Prof. Dr. Paulo Rocha Júnior, coordenador geral de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).