SALMOURÃO: Campeonato de Futsal do Trabalhador e finalizado com sucesso

Na noite de sexta-feira (26), a Prefeitura de Salmourão, através da Secretaria Municipal de Esportes, realizou nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes Afonso Nery Marques, as finais do Campeonato de Futsal do Trabalhador.

O evento teve início às 20h00 e contou com a participação de um público expressivo, que ocupou toda a arquibancada do ginásio e torceu incentivando as equipes participantes. Antes do início das partidas, aconteceu uma apresentação que foi organizada pelo Projeto Espaço Amigo.

Depois disso, foram iniciados

Nas disputas finais a equipe Studio Caires foi derrotada pelo Mágicos de OCZ, pelo placar de 5 x 1. Com o resultado, a equipe visitante ficou com a terceira colocação na classificação geral do campeonato.

Em seguida, foi a vez da disputadíssima partida final entre as equipes Gorni Gás e Cavaru. A equipe da Cavaru saiu na frente, mas sofreu a virada quando tomou dois gols em sequência da equipe adversária. O time da Cavaru ainda tentou uma reação, empatando o jogo no segundo tempo, mas não adiantou, pois próximo do final da partida, a equipe do Gorni Gás conseguiu fazer o terceiro gol, fechando o placar em 3 x 2 e por isso faturou o campeonato.

Depois do apito final, as equipes se reuniram em quadra para receber as premiações, sendo que a classificação geral ficou disposta da seguinte maneira:

– 3º LUGAR – MÁGICOS DE OCZ – (R$ 300,00);

– 2º LUGAR – CAVARU – (R$ 500,00);

– 1º LUGAR – GORNI GÁS – (R$ 800,00)

– ARTILHEIRO – TIQUINHO – GORNI GÁS – (R$ 100,00)

– GOLEIRO MAIS EXIGIDO – MATHEUS – GORNI GÁS – (R$ 100,00)

Além dos troféus, a organização premiou as equipes que ficaram em primeira, segunda e terceira colocação com os respectivos valores.