FLORA RICA: Educação Municipal garante novos materiais de Inclusão

Atendendo a Lei brasileira de Inclusão, a Educação Municipal de Flora Rica garantiu no mês de maio, vários materiais de inclusão, que serão utilizados para reforçar o aprendizado e interação dos alunos com necessidades especiais.

Os materiais foram adquiridos através do recurso “Salário Educação” com o apoio da Prefeitura Municipal de Flora Rica.

A secretária de Educação Kátia Ferreira e diretora da Escola Municipal, Ana Luiza Fernandes apresentaram ao prefeito Fábio Luiz e primeira-dama Renata Rodrigues, o novo material adquirido.

Dentre os recursos adquiridos estão fantoches, tapete de texturas, mural do dia-a-dia, alfabeto em braille, fantasias e outros materiais, que auxiliarão os professores nas atividades lúdicas e pedagógicas com as crianças que possuem necessidades especiais.

Vale destacar, que a Lei de Inclusão, defende a adoção de medidas de apoio e recursos que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais e vocacionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses dos estudantes.