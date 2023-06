FLÓRIDA: Vereadores pedem nulidade de projeto que fixa salário em R$ 5.280,39

A Câmara Municipal de Flórida Paulista aprovou Projeto de Resolução fixando os subsídios (salários) do vereador e do presidente da Câmara para a próxima legislatura, sendo de 2025 a 2028.

Foi apresentada uma emenda substitutiva ao Projeto de Resolução aumentando em 83,39% os salários do vereador e do presidente da Câmara para a próxima legislatura. Fixando o salário do vereador em R$ 5.280,39 e o salário do presidente da Câmara no valor de R$ 7.920,58.

A emenda apresentada foi de autoria dos vereadores Zé do Ico, João Catenga, Priscila Palomares, Hermano Mota e Magrão.

Na votação em plenário, os cinco vereadores que apresentaram a emenda acabaram votando a favor dos novos salários.

Já na última sessão da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira (22), foi apresentado um requerimento de autoria do vereador João Catenga e subscrita pelo vereador Hermano Mota, solicitando a nulidade do Projeto, face a inexistência de impacto financeiro orçamentário, especialmente a emenda apresentada.

Os dois vereadores que apresentaram o requerimento haviam apresentado a emenda substitutiva de aumento e na sessão eles justificaram a necessidade de nulidade do aumento para o próximo mandato, atendendo os reclamos da população.

Agora a Mesa da Câmara Municipal deve se manifestar nos próximos dias sobre o assunto.