IRAPURU: Alunos da Escolinha de Futsal em visita o Estádio Prudentão

No último sábado, dia 27 de maio, os alunos da Escolinha de Futebol de Irapuru tiveram a oportunidade de conhecer o Estádio do Prudentão em Presidente Prudente.

A visita aconteceu no período da manhã, onde os atletas irapuruenses assistiram a uma partida do Campeonato Paulista sub 15, entre a equipe do Penapolense x Grêmio Prudente.

Na ocasião o aluno da Escolinha de Futebol de Irapuru, Gabriel Francisco Crescimano hoje jogando como lateral esquerdo no time Penapolense, sendo um grande orgulho para todos os irapuruenses.

O Diretor de Esportes Elvis e o Professor Geovane, acompanharam os atletas na visita ao Estádio Prudentão que é um dos maiores do interior paulista e já foi palco de grandes jogos do futebol brasileiro.